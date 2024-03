Binnenkijken: appartement Karl Lagerfeld geveild voor bijna 11 miljoen euro

Het appartement van Karl Lagerfeld in Parijs is tijdens een veiling verkocht voor 10,8 miljoen euro. Volgens het Franse persbureau AFP is het niet bekend wie de woning van de overleden baas van modehuis Chanel heeft gekocht.

Het driekamerappartement is 260 vierkante meter groot en kijkt uit op de rivier de Seine en het Louvre. De woning heeft ook een kleedkamer van 50 vierkante meter.

De modeontwerper woonde er zo’n tien jaar en tot aan zijn dood in 2019.

Beeld: Getty Images