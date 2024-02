Billy Joel komt na 17 jaar (!) met nieuwe muziek: ‘Had er geen plezier meer in’

Billy Joel heeft er zeventien jaar over gedaan om nieuwe muziek uit te brengen, omdat hij de lol er niet meer van inzag. De 74-jarige zanger was zijn “plezier” erin kwijt, stelt hij op de radiozender Check In.

“Het ging helemaal om plezier hebben, en ik was dat gewoon kwijt en heb het licht uitgedaan”, aldus Joel, die recent zijn nieuwe single Turn the Lights Back On heeft uitgebracht. “Het was altijd leuk, muziek was leuk, rock-‘n-roll was leuk.”

Joels interesse werd weer gewekt toen hij twee jaar geleden hoorde waar zijn vaste liedjesschrijver mee bezig was. “De melodie, de akkoorden, het sprak me allemaal gelijk aan”, blikt de zanger terug.

Optreden tijdens Grammy’s

Turn the Lights Back On kwam donderdag uit. De Amerikaanse zanger treedt zondag ook op tijdens de uitreiking van de Grammy Awards.

Beeld: Getty Images