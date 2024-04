Billie Eilish treedt drie keer op in Nederland

Billie Eilish heeft maandag een wereldtournee aangekondigd genaamd HIT ME HARD AND SOFT, waarbij de Amerikaanse zangeres ook naar Nederland komt. De zangeres staat op 4, 5 en 7 mei 2025 in de Amsterdamse Ziggo Dome.

De tour is vernoemd naar het gelijknamige album van de 22-jarige zangeres, dat dit jaar op 17 mei verschijnt. Dit wordt het derde studioalbum van de Amerikaanse artiest, die bekend is van nummers als Happier Than Ever, No Time To Die en What Was I Made For?.

Billie Eilish doet met haar tour onder meer Noord-Amerika, Australië en Europa aan. Ze begint haar tour in september in Noord-Amerika, staat vanaf februari 2025 in Australië en trekt daarna naar Europa.

Reguliere tickets voor haar shows zijn vanaf komende vrijdag te koop.