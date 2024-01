Bij volgend album gaat Adele ook weer op wereldtournee

Als Adele besluit weer een album te maken, zal ze ondanks haar podiumvrees opnieuw op wereldtournee gaan. Volgens verscheidene media heeft de zangeres dit haar publiek in Las Vegas toevertrouwd afgelopen weekend.

“Ik denk niet dat ik snel weer een album ga schrijven”, zei ze op het podium van The Colosseum. “Maar de volgende keer dat ik het doe, kom ik naar de plekken waar jullie ook maar mogen wonen.” In 2017 tourde Adele voor het laatst de wereld over en daarbij gaf ze aan dat misschien nooit meer te doen. Tijdens haar laatste show destijds zei ze dat ze er niet goed in was, omdat ze te veel last heeft van zenuwen.

De uitspraak van Adele is hoopvol voor fans, want voor haar vierde album 30 besloot ze niet op wereldtour te gaan. In plaats daarvan startte ze een reeks shows in Las Vegas. Adele schreef eerder op Twitter dat ze de reeks in Las Vegas begon om weer in contact te komen met haar liedjes. “En te herinneren wat ze voor me betekenen, en dat is gelukt!”