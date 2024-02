Beyoncé kondigt groot nieuws aan tijdens de Super Bowl

In een commercial die zondag werd uitgezonden tijdens de Super Bowl, heeft Beyoncé een nieuw album aangekondigd. Niet lang daarna konden fans al naar de eerste twee nummers van de plaat luisteren.

In het spotje overpeinst de zangeres samen met comedian Tony Hale hoe ze het internet kan “breken”. Na wat suggesties over AI, een Barbie-thema of een politieke carrière zegt ze: “Breng de muziek uit”, waarna de commercial stopt.

Vrijwel direct nadat het spotje was uitgekomen, liet Beyoncé op social media weten dat op 29 maart haar album Act II uitkomt en bracht ze de twee nummers, Texas Holdem and 16 Carriages, uit op Tidal. Omdat beide nummers een countryrock-geluid hebben, is de verwachting dat dat ook geldt voor de rest van het album, de opvolger van Renaissance uit 2022.