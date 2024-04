Beste vriend Amy Winehouse onthult: ‘Ze zou woedend zijn’

Tyler James is niet te spreken over de onlangs verschenen film over zijn beste vriendin Amy Winehouse. Ook de zangeres zelf zou volgens hem “woedend” zijn als ze de biopic Back To Black zou zien. “Amy had veel beter verdiend. Ze was een superster”, zegt James tegen The Sun.

Volgens James zijn er stukken van haar leven “mooier gemaakt dan ze waren” en ontbraken er belangrijke delen. Ook het drugsgebruik van de in 2011 overleden Winehouse en de relatie met haar ex Blake Fielder-Civil zouden volgens James “totaal niet” goed in beeld zijn gebracht.

Hij was erg emotioneel toen hij de film zag. “Ik was niet van slag door het zien van haar levensverhaal, omdat de film zo ver van mijn leven met Amy en de realiteit af staat, maar doordat er zoveel rare onjuistheden in zaten.”

Stem

James is wel enthousiast over Marisa Abela die de rol van Winehouse speelt. Al had hij liever gezien dat Abela de nummers in de film niet zelf zong. “Als je Amy’s verhaal vertelt dan moet het haar stem zijn die je hoort zingen.”

De film zal hij nooit meer kijken. “Ik hoop dat er ooit een biografie uitkomt die de echte Amy laat zien en haar echte verhaal vertelt. De wereld verdient het om te weten hoe de echte Amy was, want ze was er een uit duizenden.”