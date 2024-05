Barry Manilow (80) moest show op ‘doktersvoorschrift’ last minute afzeggen

Barry Manilow heeft maandag een van zijn afscheidsshows in The London Palladium een paar uur van tevoren afgezegd. Dat schrijft de Britse krant The Daily Mail over de zanger van hits als Mandy en Copacabana.

De artiest is bezig met een afscheidsreeks in de Londense zaal, die vorige week begon en tot 9 juni doorloopt. Enkele uren voordat de show maandag zou beginnen, deelde zijn team een verklaring waarin stond dat hij ‘op doktersvoorschrift’ niet zou optreden. “Bewaar uw tickets totdat we een nieuwe datum voor het optreden van vanavond hebben kunnen regelen”, stond er ook nog in. Het concert van dinsdagavond gaat wel gewoon door, meldt de zanger op Instagram.

Langzaam afscheid van publiek

De inmiddels 80-jarige Manilow heeft nog niet officieel aangekondigd dat hij gaat stoppen, maar laat gaandeweg wel weten dat hij bepaalde steden en landen voor het laatst aandoet. Zo treedt hij nu voor het laatst op in Groot-Brittannië en staat hij later dit jaar voor de laatste keer in een reeks Amerikaanse steden. Ook staan er tot en met december nog optredens gepland in Las Vegas, waar hij al decennialang regelmatig terugkeert. Of dat ook zijn laatste shows daar worden, is nog niet bekend.