Backstreet Boy Nick Carter in zijn uppie naar Nederland met wereldtournee

Backstreet Boys-lid Nick Carter komt deze zomer naar Nederland met zijn wereldtournee. De zanger geeft op 1 juli een concert in het Nieuwe Luxor in Rotterdam en staat een dag later in de RAI Amsterdam.

De Who I Am Tour is de eerste solo wereldtournee van de 44-jarige Carter. De zanger gaat ook naar steden als Taipei, Kopenhagen, Berlijn en Barcelona. De kaartverkoop voor de shows in Amsterdam begint vrijdag.

Drie albums

Hoewel het grote publiek Carter vooral kent als een van de Backstreet Boys, maakt hij ook al langer solo muziek. Hij heeft drie studioalbums uitgebracht en kwam onlangs nog met nieuwe singles.