Avril Lavigne kan gieren om complottheorie over dubbelganger

Avril Lavigne kan wel lachen om de complottheorie die al jaren over haar op internet circuleert. Sommige mensen zeggen op onlineplatforms al jaren dat ze ervan overtuigd zijn dat de 39-jarige zangeres na haar debuutalbum Let Go uit 2002 is overleden en dat een dubbelganger haar plek heeft ingenomen. In de podcast Call Her Daddy zegt Lavigne daarover: “Ik vind het gewoon heel grappig.”

De reden voor de complottheorie zou zijn dat het lijkt alsof Lavigne maar niet ouder wordt. “Aan de ene kant zegt iedereen: je ziet er precies hetzelfde uit, je bent geen dag ouder geworden. Aan de andere kant zeggen mensen dat er een complottheorie is en dat ik mezelf niet ben”, aldus Lavigne.

Lavigne vindt de complottheorie niet zo erg. “Eerlijk gezegd, het valt me mee. Het kan veel erger, toch? Ik vind het niet negatief of iets engs. Het is goed.”

‘Ben ik mezelf?’

De host van de podcast vroeg Lavigne gekscherend nog of ze wel echt zichzelf is. Daarop zei de zangeres lachend: “Natuurlijk ben ik mezelf. Ik wist dat je de complottheorie geloofde.”

Beeld: Getty Images