Australische rockband AC/DC komt naar Nederland

Na bijna tien jaar komt AC/DC weer naar Nederland. De rockband speelt op 5 juni in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam, heeft concertorganisator MOJO maandag aangekondigd.

De laatste keer dat de Australiërs Nederland aandeden was in mei 2015 toen de band in de GelreDome in Arnhem optrad. De nieuwe POWER UP-tournee is de eerste van AC/DC in Europa in acht jaar. Het optreden staat in het teken van het gelijknamige laatste album van de band, dat in november 2020 uitkwam.

De kaartverkoop voor het concert begint vrijdag.