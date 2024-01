Ashley Park deelt gezondheidsupdate na ziekenhuisopname

Ashley Park is na een ziekenhuisopname terug in Parijs voor de opnames van de serie Emily in Paris. De actrice, die een bloedvergiftiging had, deelt op Instagram dat ze van de artsen mocht vliegen nadat de behandelingen waren aangeslagen.

“Ik ben nu aan het herstellen en uitrusten in Parijs, waar ik een enorm warm welkom kreeg van geliefden en mijn Emily in Paris-familie”, schrijft Park (32) bij een reeks foto’s. “Bedankt Netflix en Emily in Paris voor jullie vriendelijkheid en enorme geduld terwijl ik wacht tot ik de medische goedkeuring heb om weer aan het werk te gaan.”

De actrice heeft heel veel zin om seizoen vier van de serie te draaien. Ze belooft dat ze goed voor zichzelf zal zorgen om weer “in vorm” te komen.