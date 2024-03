Arnold Schwarzenegger onderging operatie waarmee hij ‘iets meer een machine werd’

Arnold Schwarzenegger heeft een pacemaker gekregen. In zijn podcast, Arnold’s Pump Club, vertelde de 76-jarige acteur maandag dat hij onder het mes is geweest voor de implantatie. “Vorige week maandag had ik een operatie waarmee ik iets meer een machine ben geworden”, zei Schwarzenegger, verwijzend naar zijn rol in de The Terminator-films. De acteur speelde daarin een cyborg, een kruising tussen een mens en een robot.

Vergroeide hartklep

De oud-gouverneur onderging eerder meerdere hartoperaties omdat hij kampt met een vergroeide hartklep. De acteur zegt in de podcastaflevering dat hij het onwennig vindt om over zijn gezondheid te praten. “Dat ik dit zeg gaat zo tegen mijn Oostenrijkse opvoeding in, waar niemand ooit over medische problemen sprak”, aldus de acteur. Toch put hij moed uit alle berichten die hij krijgt van mensen met dezelfde aandoening. Schwarzenegger laat ook weten dat zijn herstel goed verloopt.