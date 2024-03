Ariana Grande’s oma schrijft chartgeschiedenis in Hot 100

De oma van Ariana Grande, Marjorie Grande, heeft het record van oudste persoon met een hitnotering in de Amerikaanse Billboard Hot 100 op haar naam geschreven. Oma Grande, beter bekend als Nonna, is te horen op Grandes single ordinary things. Het liedje staat op Grandes nieuwe plaat eternal sunshine en komt deze week binnen op plaats 55.

Het record stond op naam van Fred Stobaugh die 96 was toen hij in 2013 de lijst haalde. Ook Tony Bennett scoorde op hoge leeftijd nog een notering: in 2011 was hij 85 toen hij met Body and Soul, een duet met Amy Winehouse, in de Hot 100 stond.

Ook Grande zelf gaat de recordboeken in: haar single we can’t be friends (wait for your love) komt binnen op de eerste plaats, wat Grande haar negende nummer 1-hit oplevert. Zeven daarvan kwamen op de bovenste plek binnen, iets wat geen enkele vrouwelijke artiest eerder wist neer te zetten.