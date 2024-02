Ariana Grande nog niet klaar voor nieuwe tour: ‘Wil niemand teleurstellen’

Ariana Grande weet niet of ze dit jaar nog op tournee gaat, maar zegt wel dat het “jeukt” om weer iets te gaan doen. Dat vertelt de 30-jarige zangeres in The Zach Sang Show op YouTube.

“Ik zou graag weer willen optreden”, zegt Grande als haar gevraagd wordt of ze dit jaar nog op tournee gaat. “Ik houd van op het podium staan, ik mis dat. Ik mis mijn fans ook erg.” Grande heeft het de laatste tijd nogal druk gehad. Zo heeft ze haar album Eternal Sunshine, dat volgende week verschijnt, afgemaakt en heeft ze gewerkt aan de film Wicked, waarin ze de hoofdrol speelt.

Mocht de zangeres dit jaar überhaupt nog op tournee gaan, dan zal de concertreeks waarschijnlijk een stuk korter worden dan fans van haar gewend zijn. “Het zou iets kleiners worden, maar het jeukt zeker”, zegt ze over het idee van optreden. “Ik ben alleen nog niet klaar om zoiets aan te kondigen of mensen enthousiast te maken, omdat ik niemand teleur wil stellen.”