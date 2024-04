Anne Hathaway moest tijdens auditie met tien jongens zoenen: ‘Smerig’

Anne Hathaway moest aan het begin van haar carrière met verschillende potentiële tegenspelers zoenen tijdens een auditie. Ze vond het een “smerig” idee, maar deed het toch, vertelt de Amerikaanse actrice in een interview met V Magazine.

De inmiddels 41-jarige Hathaway had al een rol en de filmmakers wilden kijken met welke mogelijke tegenspeler ze de meeste chemie had. Volgens de actrice was deze manier “de slechtst mogelijke” om dat uit te testen. “Er komen vandaag tien jongens en jij bent al gecast, kreeg ik te horen. Vind je het niet leuk om ze allemaal te zoenen? En ik dacht: ‘is er iets mis met mij?’, want ik keek er helemaal niet naar uit. Ik vond het smerig klinken.”

Hathaway zegt dat ze nog jong was en zich er enorm van bewust was dat het mogelijk gevolgen had voor haar carrière als ze zou weigeren. “Dus ik deed gewoon of ik het leuk vond en deed het”, kijkt ze terug. De actrice benadrukt wel dat er geen sprake was van een machtsspel en dat niemand haar probeerde te kwetsen. “Het was gewoon een heel andere tijd en nu weten we wel beter.”