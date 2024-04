Amy Winehouse zocht vlak voor overlijden bevestiging bij bandlid: ‘Ik kan zingen, toch?’

Dale Davis, die sinds 2003 samenwerkte met Amy Winehouse als bandlid, sprak met de zangeres vlak voordat ze overleed. Tijdens dat gesprek zocht Winehouse bevestiging dat ze kon zingen, vertelt hij aan The Sun.

De zangeres overleed op 27-jarige leeftijd in juli 2011 aan alcoholvergiftiging. Dale, die bas speelde bij optredens van de zangeres, sprak haar de dag voordat ze overleed. “Ik sprak haar om 23.30 uur, drie uur voordat ze voor het laatst naar bed ging, en ze was in goede vorm.”

Bescheiden

Winehouse zou hebben gevraagd naar haar zangprestaties. “Amy zei: ‘Dale, ik heb net naar mezelf gekeken op YouTube en ik kan zingen, toch?’ Ik antwoordde: ‘Natuurlijk kun je zingen! Je bent de beste…’ Weet je. Ik ben blij dat ze met die gedachte naar bed ging. Ze moest inzien dat ze kon zingen omdat ze erg bescheiden was. Zelfs op haar niveau kan iemand het nooit in zichzelf zien.”