Amy Schumer heeft het syndroom van cushing

Amy Schumer heeft het syndroom van cushing, waarbij te veel van het hormoon cortisol wordt aangemaakt. Dat schrijft Jessica Yellin in haar News Not Noise-nieuwsbrief, waarvoor de journalist met de 42-jarige Amerikaanse comédienne en actrice sprak.

“Het zijn een paar gekke weken geweest voor mij en mijn familie”, zegt de actrice in de nieuwsbrief. “Afgezien van de angst voor mijn gezondheid, moest ik ook voor de camera verschijnen en het internet laten meeklinken.” Toch is ze daar blij mee, vervolgt ze. “Want zo realiseerde ik me dat er iets mis was.”

Hoge doses steroïde

Schumer kreeg online veel opmerkingen over haar verschijning in onder meer The Tonight Show. Volgens sommigen zag haar gezicht er gezwollen uit. “Ik heb contact opgenomen met Amy nadat de haters op haar afkwamen,” schrijft Yellin in haar nieuwsbrief. “Ze deelde dat ze het syndroom van cushing heeft, veroorzaakt door injecties met een hoge doses steroïde.”

Vollemaansgezicht

Bij het syndroom van cushing maakt het buitenste deel van de bijnieren te veel van het hormoon cortisol aan, schrijft het UMC Utrecht over de aandoening. “Cortisol heeft zeer veel effect op vrijwel alle organen en weefsels van het lichaam”, aldus het ziekenhuis. Symptomen kunnen volgens het UMC Utrecht onder meer “gewichtstoename”, “hoge bloeddruk” en een “vollemaansgezicht (rood en opgezwollen)” zijn.

Beeld: Getty Images