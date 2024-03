All By Myself-zanger Eric Carmen (74) overleden

Zanger Eric Carmen is op 74-jarige leeftijd overleden. Dat nieuws deelt zijn vrouw Amy op de officiële website van de artiest, bekend van hits als All By Myself (1975) en Hungry Eyes (1988). Carmen is afgelopen weekend in zijn slaap overleden.

“Het is met enorm verdriet dat wij het hartverscheurende nieuws delen van het overlijden van Eric Carmen”, aldus zijn vrouw. “Het bracht hem grote vreugde om te weten dat zijn muziek decennia lang veel mensen heeft geraakt en dat dat ook na zijn dood zo zal blijven.” De familie vraagt hun privacy te respecteren nu zij rouwen om “dit enorme verlies”.

Bridget Jones’s Diary

Carmen was ook zanger van de Amerikaanse pop/rockband The Raspberries, opgericht in 1970. Zijn grote hit All By Myself werd in 1996 gecoverd door Celine Dion. Het is eveneens een van haar grootste hits. Het nummer kreeg ook extra bekendheid door een scène in de film Bridget Jones’s Diary.