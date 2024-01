Alec Baldwin vraagt om spoedig proces in zaak rond schietincident

Alec Baldwin heeft de rechtbank in een eerste reactie op het nieuws dat hij wordt vervolgd voor dood door schuld, laten weten dat hij een spoedig proces wenst. Dat melden diverse Amerikaanse media op basis van rechtbankdocumenten. Ook de eerste zittingsdag is bekend en zal op 1 februari zijn. Vorige week werd bekend dat de acteur wordt vervolgd vanwege het schietincident op de set van de film Rust in 2021, waarbij cameravrouw Halyna Hutchins om het leven kwam.

Het juridisch team van Baldwin wijst in de documenten op het in de grondwet opgenomen recht van verdachten op een proces zonder onnodig uitstel. Zij voegen daaraan toe dat Baldwin recht heeft “op een eerlijke en snelle afhandeling van de aanklachten om publieke belastering en achterdocht tot een minimum te beperken”. Ook willen zij hiermee voorkomen dat het bewijzen van de onschuld van hun cliënt bemoeilijkt wordt, omdat dit volgens hen vaak gebeurt bij “langdurige vertragingen in de vervolging”.

Een rechtbank in de staat New Mexico behandelt de zaak omdat het schietincident daar destijds plaatsvond. Baldwin hoeft bij de eerste zitting op 1 februari niet persoonlijk aanwezig te zijn, heeft de rechtbank laten weten. Hij mag verschijnen via een videoverbinding of telefoonlijn.

Schietincident

Een zogenoemde grand jury in New Mexico bepaalde vorige week dat het Openbaar Ministerie de zaak tegen Baldwin mag voeren. Als hij wordt veroordeeld, kan hij een celstraf van 1,5 jaar krijgen.

Het schietincident vond plaats toen Baldwin op de set aan het oefenen was met een revolver die ongeladen had moeten zijn. Er kwam toch een kogel uit het pistool en dat leidde tot de dood van de 42-jarige Hutchins. Regisseur Joel Souza raakte gewond. Baldwin werd daarna aangeklaagd voor dood door schuld, maar die zaak werd vorig jaar april geseponeerd.

In oktober kwamen “nieuwe feiten” aan het licht die volgens de openbaar aanklagers aantonen dat de 65-jarige Baldwin schuldig is aan de dood van Hutchins. Uit onderzoek zou blijken dat de revolver alleen afgevuurd had kunnen worden door de trekker over te halen. Baldwin heeft altijd volgehouden dat hij dat nooit heeft gedaan.