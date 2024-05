Alec Baldwin is bijna 40 jaar geheelonthouder, maar mist alcohol wel

Alec Baldwin is al bijna veertig jaar nuchter, maar geeft toe dat hij het drinken van alcohol soms wel mist. Dat zegt de acteur in de woensdag verschenen aflevering van de podcast Our Way with Paul Anka and Skip Bronson.

“Ik heb het hier niet vaak over, alleen af en toe als het nodig is. Maar ik ben 39 jaar nuchter, sinds 23 februari 1985”, vertelt de 66-jarige Baldwin. De acteur gebruikte in de jaren 80 naar eigen zeggen ontzettend veel cocaïne. “In die tijd was cocaïne net als koffie, iedereen gebruikte het de hele dag door. Ik snoof ook veel coke.”

Lastig

Uiteindelijk stopte Baldwin met het gebruiken van drugs, maar als gevolg daarvan nam zijn alcoholgebruik juist toe. Daarom besloot hij bijna veertig jaar geleden geheelonthouder te worden, al vindt hij dat af en toe nog lastig. “Wat ik mis is drinken. Ik mis drugs totaal niet, maar drinken wel. Ik drink graag.”

Meditatie

In plaats van alcohol of drugs doet Baldwin tegenwoordig iets anders om te ontspannen. De acteur loopt namelijk graag rond in zijn woonplaats New York, waar hij al 45 jaar woont. “New York ontspant me. Ik loop rond en zie dingen die ik nooit eerder had gezien. Ik probeer ook te mediteren, maar met zeven kinderen is dat net als tafeltennis spelen in het vliegtuig: het is echt vervelend.”