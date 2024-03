Adam Sandler en Margot Robbie best betaalde acteurs van 2023

Adam Sandler is de best betaalde acteur van het afgelopen jaar, meldt Forbes. Volgens het zakenblad verdiende de acteur liefst 73 miljoen dollar (67 miljoen euro) in 2023. Margot Robbie is op de tweede plaats de hoogst genoteerde actrice met een geschat inkomen van 59 miljoen dollar.

Sandler had een groot deel van zijn inkomen te danken aan zijn producties voor streamingdienst Netflix. Hij speelde in de films Murder Mystery 2, Spaceman en You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah en sprak ook een stem in voor de animatiefilm Leo. Verder haalde de 57-jarige acteur en komiek inkomsten binnen met zijn stand-upcomedy-optredens.

De 33-jarige Robbie is met afstand de jongste in de top tien van Forbes. Zij profiteerde veel van haar hoofdrol in de megahit Barbie, die ze ook produceerde. Haar tegenspeler Ryan Gosling (43) staat met 43 miljoen dollar op een gedeelde vierde plaats samen met Matt Damon (53). Tom Cruise (61) staat met 45 miljoen dollar een plekje hoger.

The Rock is gekelderd

In 2022 was Tyler Perry de best betaalde acteur en in de drie jaar daarvoor stond Dwayne ‘The Rock’ Johnson bovenaan de lijst. Beide acteurs zijn dit jaar echter niet in de top tien te vinden.