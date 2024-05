Actrice Susan Backlinie, eerste slachtoffer van moordlustige haai Jaws, overleden

Actrice Susan Backlinie is op 77-jarige leeftijd overleden. Dat heeft haar manager gemeld aan The Daily Jaws, een fansite over de beroemde filmreeks over een grote witte haai. Backlinie overleed zaterdag in haar woning in Californië.

Backlinie werkte enkele jaren als stuntvrouw, haar specialisme was scènes in het water. Daardoor belandde zij in 1975 op de set van de film Jaws van een toen 26-jarige, nog onbekende Steven Spielberg. Zij speelde de rol van Chrissie Watkins, het allereerste slachtoffer van de haai in de film. Het kostte de actrice drie dagen om haar scènes te draaien. De acht minuten durende opening waarin zij in het water wordt gegrepen schokte toentertijd massaal het bioscooppubliek.

Computeraccountant

Backlinie speelde nog in een handvol andere films, zoals 1941, en series, zoals The Quest. Maar daarna koos zij voor een nieuwe carrière als computeraccountant. Wel verscheen de voormalige actrice nog veelvuldig op conventies, waar zij gretig handtekeningen uitdeelde aan fans van de wereldberoemde film.

‘Moeder aller haaienfilms’

Jaws was de eerste blockbuster die meer dan 100 miljoen dollar opbracht. De film, die drie inferieure vervolgen kreeg, geldt nog steeds als de ‘moeder aller haaienfilms’.

Beeld: Getty Images