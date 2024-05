Actrice Sophie Turner openhartig over ‘vechtscheiding’ met Joe Jonas: ‘Wist niet of ik het zou redden’

Sophie Turner heeft vorig jaar een donkere periode meegemaakt toen haar huwelijk met Joe Jonas strandde. De Game of Thrones-actrice noemt het in een interview met de Britse Vogue “de paar zwaarste dagen” uit haar leven.

Vooral de vele media-aandacht voor de breuk en de ruzie over de voogdij over hun twee kinderen vielen haar zwaar. “Er waren dagen waarop ik niet wist of ik het zou redden. Dan belde ik mijn advocaat en zei: ik kan dit niet. Ik kan het gewoon niet. Ik was gewoon nooit sterk genoeg om voor mezelf op te komen. En toen, na twee weken waarin ik in een sleur zat, herinnerde ze me eraan dat ik voor mijn kinderen moest vechten.”

Lees ook: Actrice Sophie Turner laat aanklacht tegen ex-man Joe Jonas vallen

Geen feestbeest

Het deed de 28-jarige actrice vooral pijn dat werd geschreven dat ze aan het feesten was en haar kinderen had achtergelaten bij haar ex. “Ik had een contract waardoor ik toen nog twee weken op een filmset moest blijven, ik kon niet weg”, legt de Britse uit. “Het deed pijn omdat ik mezelf al pijnig over elke beslissing die ik neem als moeder, ik voel me al vaak schuldig. Ik moest tegen mezelf blijven zeggen: het is niet waar. Je bent een goede moeder en je bent nooit een feestbeest geweest.”

‘Geweldige vader’

Turner baalt van het gedoe over de voogdij, maar heeft er vertrouwen in dat het goed komt. “Joe is een geweldige vader voor onze kinderen en meer kan ik niet wensen.”