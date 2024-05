Actrice Mae Whitman verwacht eerste kind

Mae Whitman heeft aangekondigd dat ze in verwachting is van haar eerste kindje. Dit deed de actrice met een reeks foto’s op Instagram, waarop ook haar Parenthood-collega’s Lauren Graham en Miles Heizer te zien zijn.

“Het is niet mijn bedoeling om er een aflevering van Parenthood van te maken of zo”, begint ze haar bericht. “Maar Moederdag ziet er dit jaar een beetje anders uit! Ik kan niet wachten om je te ontmoeten, enorme baby die mijn ingewanden aan gort schopt!”

v

Op de eerste foto is Whitman met een grote, ontblote buik te zien, omringd door Graham en Heizer. In de overige beelden zijn shots uit Parenthood te zien, waarin het personage van Whitman al eens zwanger was. Parenthood liep zes seizoenen, van 2010 tot 2015. De serie ging over een ouder stel en hun kinderen, elk met eigen relaties en gezinnen.

Beeld: Mae Whitman