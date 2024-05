Actrice en zangeres Mandy Moore (40) wordt voor de derde keer moeder

Mandy Moore wordt weer moeder. De actrice en zangeres maakt vrijdag op Instagram bekend dat ze in verwachting is van haar derde kind.

Moore (40) krijgt een meisje. Net als haar personage in de serie This Is Us heeft Moore dan dus straks twee zoons en een dochter. “De derde van onze eigen Big Three komt eraan”, zegt ze doelend op de bijnaam van haar kinderen in de tv-serie. “Ik kan niet wachten tot deze jongens een klein zusje hebben.”

De actrice heeft al een 3-jarige en een 1-jarige zoon. Ze is sinds 2018 getrouwd met zanger Taylor Goldsmith.

Beeld: Getty Images