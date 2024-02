Acteur Carl Weathers overleden

De Amerikaanse acteur Carl Weathers is overleden. Hij stierf donderdag op 76-jarige leeftijd in zijn slaap, heeft zijn familie bekendgemaakt aan Amerikaanse media. Weathers werd wereldberoemd door zijn rol als Apollo Creed in de eerste vier Rocky-films en was ook te zien in de film Predator en recenter in de serie The Mandalorian.

“We zijn diepbedroefd dat we het overlijden van Carl Weathers moeten aankondigen”, meldt de familie. “Carl was een uitzonderlijk mens die een uitzonderlijk leven leidde. Door zijn bijdragen aan film, televisie, kunst en sport heeft hij een onuitwisbare indruk achtergelaten en wordt hij wereldwijd en door alle generaties erkend. Hij was een geliefde broer, vader, grootvader, partner en vriend.”

Weathers was in eerste instantie actief als Americanfootballer, maar richtte zich in de jaren zeventig volledig op zijn filmcarrière. Na wat kleine rollen werd hij gecast voor de film Rocky over bokser Rocky Balboa, gespeeld door Sylvester Stallone. Daarna speelde hij ook mee in de drie vervolgdelen.

Emmy-nominatie

In totaal speelde Weathers gedurende zijn vijftigjarige carrière in meer dan 75 films en tv-series. Zijn laatste bijdrage was in de Disney+-serie The Mandalorian waarin hij gedurende drie seizoenen verschillende keren zijn opwachting maakte als Greef Karga. Het leverde hem in 2021 een Emmy-nominatie op in de categorie beste gastacteur.

Beeld: Getty Images