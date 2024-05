9 to 5-acteur Dabney Coleman overleden

De Amerikaanse acteur Dabney Coleman is op 92-jarige leeftijd overleden, heeft zijn dochter Quincy vrijdag bekendgemaakt.

Coleman is vooral bekend van films als Tootsie en 9 to 5. In de laatste film speelde hij de seksistische baas van de personages van Jane Fonda, Lily Tomlin en Dolly Parton. Andere bekende titels zijn Cloak and Dagger, You’ve Got Mail, Stuart Little en The Muppets Take Manhattan.

De acteur had ook verschillende rollen in tv-series. Zo was Coleman in de jaren tachtig te zien in de sitcom Buffalo Bill, wat hem nominaties voor een Golden Globe en een Emmy Award opleverde. Beide prijzen won hij pas later voor andere rollen: in 1987 kreeg hij een Emmy voor Sworn to Silence en een jaar later een Golden Globe voor The Slap Maxwell Story.

Walk of Fame

In 2014 werd Coleman toegevoegd aan de Hollywood Walk of Fame.

Beeld: Getty Images