Zo viert Máxima 53e verjaardag

Koningin Máxima viert vrijdag haar 53e verjaardag. Al haar dochters zijn die dag thuis in Den Haag, vertelde de koningin dinsdag tijdens het streekbezoek aan het Hogeland in Groningen.

De koningin ontving dinsdag alvast de nodige felicitaties. “Tenminste heb ik al mijn kinderen bij me, dat vind ik zo fijn”, reageerde ze op de mensen langs de kant die haar een hand gaven. De koningin liet donderdag tijdens een bezoek weten dat ze haar verjaardag “met familie en een paar vrienden, maar heel klein” viert.

De afgelopen jaren was het steeds weer spannend of Amalia, Alexia en Ariane bij de verjaardag van hun ouders zouden zijn. Zo studeert de 17-jarige Ariane momenteel in Italië. Alexia, 18 jaar, deed dat afgelopen jaren in Wales. Amalia, 20 jaar oud, woonde een tijd in Spanje vanwege ernstige bedreigingen aan haar adres.

Verjaardagen van leden van de koninklijke familie worden doorgaans als privé beschouwd. De publieke agenda van Máxima is voor vrijdag in ieder geval leeg.