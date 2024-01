Prinses Laurentien heeft duim gebroken met skiën

Prinses Laurentien heeft haar duim gebroken met skiën. Dat vertelde de prinses aan het tijdschrift Vorsten.

Het medium sprak haar woensdag na een voorleesmoment op een kinderopvang in Diemen, in het kader van Het Nationale Voorleesontbijt. “Ja klopt, ik heb een gebroken duim”, zei de echtgenote van prins Constantijn nadat hiernaar werd gevraagd. “Dus die moet wat helen.”

Blijft leuk

Laurentien las de kinderen voor uit Help! Een verrassing! van Miriam Bos. De prinses is al jaren betrokken bij Het Nationale Voorleesontbijt, maar het voorlezen blijft leuk, zei ze tegen Vorsten. “Omdat alle kinderen anders zijn, omdat de boeken anders zijn, omdat de setting anders is.”

