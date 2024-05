Prins William geeft korte update over prinses Catherine en gezin

Prins William heeft bij een bezoek een korte update gegeven over prinses Catherine. Dat is te zien in een video die het Britse medium Daily Mail deelt op X.

Een toeschouwer vraagt de prins van Wales hoe het gaat met zijn gezin van vijf. “Het gaat goed met ons allemaal”, reageert de prins daarop.

Prince William gives an update on Kate and the kids pic.twitter.com/ZH63bi8zx1 — Daily Mail Online (@MailOnline) April 30, 2024

De 42-jarige Catherine deelde eerder dit jaar dat ze kanker heeft. Het was lange tijd onduidelijk wat er precies met haar aan de hand was. Om welke vorm van kanker het gaat, is niet bekend. Het stel heeft samen drie kinderen: George, Charlotte en Louis.