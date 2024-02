Prins Harry zet strijd tegen Britse media voort na schikking

Hoewel prins Harry heeft geschikt met uitgever Mirror Group Newspapers (MGN), is hij niet van plan milder te worden tegenover de Britse media. De hertog van Sussex laat vrijdag weten dat hij doorgaat met zijn strijd om de pers in zijn geboorteland te veranderen.

Eerder op vrijdag werd bekend dat Harry heeft geschikt met de uitgever van onder meer The Mirror. In dezelfde zaak kreeg hij eerder deels gelijk van de rechter dat er artikelen over hem zijn geschreven met illegaal verkregen informatie, zoals door het hacken van zijn telefoon. “Alles wat we zeiden dat er bij de Mirror Group gebeurde, gebeurde ook echt, en zelfs nog veel erger. Zoals het hof oordeelde in zijn uiterst vernietigende uitspraak”, zegt de prins.

De prins roept de “autoriteiten” op om de wet te handhaven, ook als het gaat om journalisten. Zo noemt Harry Piers Morgan, die hoofdredacteur was van de Daily Mirror, en volgens de prins op de hoogte was van hoe informatie over hem werd verkregen. “Zijn minachting voor de uitspraak van de rechtbank en zijn voortdurende aanvallen sindsdien tonen aan waarom het zo belangrijk was om een duidelijke en gedetailleerde uitspraak te krijgen.”

Harry woont sinds zijn stap terug binnen het Britse koningshuis in 2020 in Californië. De prins zei dat die beslissing deels te maken had met de agressieve Britse pers en sindsdien heeft hij meermaals juridische stappen genomen tegen de media. Zijn strijd gaat door, belooft Harry vrijdag. “Ik geloof in de positieve verandering die het ons allemaal zal brengen. Dat is de reden waarom ik hiermee begonnen ben en waarom ik het tot het einde zal volhouden.”