Prins Harry aangekomen in Londen voor bezoek aan vader

Prins Harry is in het Verenigd Koninkrijk gearriveerd. Hij landde dinsdagmiddag in Londen om zijn vader te bezoeken nadat bekend was geworden dat koning Charles kanker heeft.

Verschillende Britse media melden dat Harry vanuit Los Angeles naar Heathrow is gevlogen. Op foto’s is te zien hoe een geblindeerde auto van de luchthaven onder politiebegeleiding vertrekt. Volgens The Telegraph wordt aangenomen dat Harry in deze auto zat.

De terugkeer van de 39-jarige Harry komt nadat Charles persoonlijk contact met hem had opgenomen om hem over zijn diagnose te vertellen. Britse media melden dat ook Harry’s broer prins William daarbij aanwezig zou zijn geweest. Harry’s bezoek zou de gespannen relatie binnen de Britse koninklijke familie kunnen verbeteren, zeggen royaltykenners.

Harry woont sinds enkele jaren met zijn vrouw Meghan en hun twee kinderen in de Verenigde Staten. Zij traden terug als werkende leden van het Britse koninklijk huis omdat ze meer vrijheid wilden.