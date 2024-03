Tenminste één medewerker ziekenhuis wilde gluren in dossier Kate: kliniek neemt ‘gepaste stappen’

The London Clinic, het ziekenhuis waar de Britse prinses Catherine in januari werd geopereerd, ligt onder vuur omdat personeel geprobeerd heeft haar vertrouwelijke medische dossiers in te zien. Dat meldt The Mirror. De directie van het ziekenhuis is een onderzoek gestart naar tenminste één medewerker die dit zou hebben gedaan.

Bronnen spreken tegen The Mirror van “een groot veiligheidslek. Dit kan funest zijn voor het ziekenhuis, dat een onberispelijke reputatie heeft, zeker als het gaat om het behandelen van leden van de koninklijke familie”. Een woordvoerder van Kensington Palace laat weten dat het een zaak voor het ziekenhuis is.

Al Russell, de directeur van het ziekenhuis in kwestie, laat daarop aan Sky News weten “gepaste stappen” te zullen ondernemen. “In ons ziekenhuis is geen plaats voor mensen die opzettelijk het vertrouwen van onze patiënten of collega’s schenden.”

Maatregelen

“Iedereen bij The London Clinic is zich terdege bewust van onze individuele, professionele, ethische en wettelijke plichten met betrekking tot vertrouwelijkheid rond patiënten,” zegt Russell. “We zijn enorm trots op de uitstekende zorg en discretie die we proberen te leveren aan al onze patiënten die ons elke dag hun vertrouwen schenken.”

Volgens de directeur monitort het ziekenhuis hoe wordt omgegaan met patiëntgegevens. “In het geval van een inbreuk zullen alle passende onderzoeks-, regelgevings- en disciplinaire maatregelen worden genomen.”

Gespot tijdens shoppen

In januari heeft Catherine een buikoperatie ondergaan. Als gevolg daarvan is haar agenda leeggemaakt. Sindsdien is ze thuis aan het revalideren. Catherine zal naar verwachting haar werkzaamheden pas na Pasen hervatten. Maar zij werd afgelopen weekend wel gadegeslagen terwijl zij met haar man William boodschappen deed bij een fancy buurtwinkel.