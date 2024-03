Máxima vindt gesprek met dochters over problemen soms moeilijk

Koningin Máxima vindt het belangrijk dat volwassenen met jongeren blijven praten over hun psychische gezondheid. Wel erkent de vorstin dat dit soort gesprekken soms moeilijk zijn. “Zelfs als moeder”, zei Máxima dinsdag bij de lancering van een onlinetool van MIND Us die volwassenen helpt bij dit soort gesprekken en de vervolgstappen. De koningin is erevoorzitter van de stichting die zich inzet voor de mentale weerbaarheid van jongeren.

“Een heel mooi moment”, zei Máxima in een korte toespraak over de lancering van de tool. Het kan namelijk “best eng” zijn om het gesprek aan te gaan met iemand die “alleen in een hoek zit en niet wil praten”, sprak ze.

De koningin vertelde dat ze zelf ook wel eens probeert de problemen van haar dochters op te lossen. “En dan zeggen zij: ik wil dat je alleen luistert.”

Met zijn allen

Máxima is van plan zelf ook de modules van de tool De Checkers te doorlopen. “We moeten er met zijn allen aan werken”, aldus de koningin. Datzelfde benadrukte Máxima ook bij vertrek. “Het gesprek is zo belangrijk.”

De tool werd gelanceerd in Skatepark Den Haag. Diverse (jongeren)organisaties tekenden er een pact om het programma te gaan implementeren.

