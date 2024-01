Koning Charles blijft langer in ziekenhuis na operatie

Koning Charles blijft nog wat langer in het ziekenhuis na zijn prostaatoperatie. Eigenlijk zou de Britse koning maar twee nachten in de London Clinic blijven, maar volgens verscheidene Britse media is daar nog een nacht aan toegevoegd.

De 75-jarige Charles werd vrijdag geopereerd aan een vergrote prostaat. De aandoening is goedaardig.

Zondag werd bekend dat Charles een maand lang geen koninklijke verplichtingen heeft om goed te kunnen herstellen. De koning is in die periode volgens Sky News wel beschikbaar voor staatszaken.