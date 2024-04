Jurken, tassen en schoenen van prinses Diana onder de hamer

Fans van de kleding van prinses Diana kunnen bij veilinghuis Julien’s Auctions hun hart ophalen. Op donderdag 27 juni veilt het huis een groot aantal jurken, tassen, schoenen en accessoires van de Britse prinses Diana.

Een deel van de opbrengst gaat naar Muscular Dystrophy UK, een liefdadigheidsinstelling voor mensen met een spierziekte in het Verenigd Koninkrijk. Op de veilinglijst staan onder meer een blauwe strapless japon die Diana in 1986 twee keer droeg, en een zijden en kanten avondjurk, ontworpen door Victor Edelstein, die ze twee keer droeg in 1987. Geïnteresseerden moeten wel over een flinke spaarrekening beschikken: beide jurken worden geschat op een opbrengst tussen de 200.000 en 400.000 dollar.

325.000 dollar voor zwarte cocktailjurk

Het is niet de eerste keer dat spullen van Diana worden geveild. In januari bracht een zwarte cocktailjurk nog 325.000 dollar op. De duurste jurk van Diana die ooit is geveild, was een avondjurk met geborduurde sterren van ontwerper Jacques Azagury. Die jurk bracht in september vorig jaar omgerekend ruim 1,1 miljoen dollar op.