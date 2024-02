Italiaanse prins Vittorio Emanuele (86) overleden

Prins Vittorio Emanuele, de laatste kroonprins van Italië, is op 86-jarige leeftijd overleden. Dat melden Italiaanse media zaterdag. Hij was de zoon van de in 1946 tot aftreden gedwongen laatste koning Umberto II.

Zijn vader Umberto II was na de Tweede Wereldoorlog in 1946 slechts ruim een maand koning totdat de Italianen in referendum kozen voor afschaffing van de monarchie, waarna Umberto het land moest verlaten. Er was wel jarenlang discussie over de vraag of het referendum eerlijk verlopen was, maar deze kritiek verstomde.

In 2002 eerste officiële reis naar Italië

De koninklijke familie vestigde zich in Zwitserland. Vittorio Emanuele vocht jarenlang tegen het verbod voor mannelijke leden van het huis Savoye om Italië te betreden, en uiteindelijk met succes. In 2002 maakte hij met zijn ouders zijn eerste officiële reis naar Italië.

Beeld: Getty Images