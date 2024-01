Huidkanker vastgesteld bij Sarah Ferguson: rust thuis uit bij familie

Sarah – Fergie – Ferguson heeft huidkanker. Bij de hertogin van York is recent een kwaadaardig melanoom vastgesteld, slechts een halfjaar nadat ze werd behandeld voor borstkanker. Ferguson (64) werd een half jaar geleden behandeld voor borstkanker. “Dankzij de alertheid van mijn dermatoloog is het melanoom op het juiste moment ontdekt”, schrijft ze op Instagram.

Fergie vervolgt dat het naar omstandigheden goed met haar gaat en dat ze thuis in het bijzijn van haar familie aan het uitrusten is. “Ik voel me gezegend met hun liefde en steun”, zegt ze.

Waarschuwing

De kanker werd ontdekt nadat Ferguson, de moeder van de prinsessen Beatrice en Eugenie, enkele moedervlekken liet verwijderen. De ex-vrouw van prins Andrew waarschuwt mensen goed op hun moedervlekken te blijven letten. Ook bedankt ze voor alle berichten die ze heeft ontvangen.

Amputatie

Vorig jaar meldde de hertogin dat ze was behandeld voor borstkanker en een amputatie had gehad.

