Hoera: prinses Ariane is jarig!

De vlag mag uit bij paleis Huis ten Bosch in Den Haag, want prinses Ariane is jarig. De jongste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima viert woensdag haar 17e verjaardag.

Zoals gebruikelijk bij de verjaardag van de prinsessen, heeft de Rijksvoorlichtingsdienst ook dit jaar geen details gegeven over hoe de prinses haar verjaardag viert. Mogelijk viert ze het in Italië, waar prinses Ariane sinds afgelopen zomer studeert aan het United World College Adriatic in Triëst. De prinses gaat daar op voor haar Internationaal Baccalaureaat.

De als Ariane Wilhelmina Máxima Ines geboren prinses kwam in 2007 ter wereld in Den Haag. Tot januari 2019 woonde ze met haar familie op landgoed De Horsten in Wassenaar. Daarna verhuisde het gezin naar Huis ten Bosch in Den Haag. In die stad bracht ze de eerste vier jaar van haar middelbareschooltijd door op het Christelijk Gymnasium Sorghvliet.

Beeld: © RVD / Z.M. de Koning