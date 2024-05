Dj prins Floris brengt eerste single uit

Prins Floris heeft vrijdag zijn eerste single uitgebracht. Het liedje heet Feel What You Want, maakte de zoon van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven bekend. Het liedje is geïnspireerd op het gelijknamige nummer van Kristine W uit 1994.

De 49-jarige Floris draait al een tijdje mee als dj FVO en speelde onder meer tijdens Amsterdam Dance Event (ADE) en op festival Kingsland. Dit jaar stond hij ook op het podium bij 538 Koningsdag in Breda. Vorig jaar tekende Floris een contract bij het label Spinnin’ Records.

Ook broer is dj

Floris is niet de enige in zijn familie die muziek maakt. Ook zijn broer Pieter-Christiaan is dj. Hij bracht vorige week zijn eerste houseplaat Energy uit.

Beeld: Getty Images