Bijzonder moment voor Eloise van Oranje

Eloise van Oranje behoorde woensdag tot de gelukkige fans die als eersten het album van Billie Eilish mochten beluisteren. De zangeres gaf een exclusieve luistersessie in New York, waar Eloise momenteel is voor haar stage.

“Omg”, schrijft de dochter van prins Constantijn en prinses Laurentien bij een video van de zaal op Instagram. Eilish speelde woensdag haar gehele album. “Dit stadium zijn de eerste mensen die Billie Eilish haar nieuwe album hebben gehoord.”

Het nieuwe album van Eilish, Hit Me Hard and Soft, komt vrijdag uit. Het is het derde studioalbum van de 22-jarige zangeres. Volgend jaar staat Eilish op 4, 5 en 7 mei in de Ziggo Dome in Amsterdam.