BBC vindt eigen berichtgeving over diagnose Catherine ‘niet ongevoelig’

De BBC staat achter zijn eigen berichtgeving over de diagnose van prinses Catherine. De Britse publieke omroep is het niet eens met klachten dat de berichten “buitensporig en ongevoelig” waren, zegt de BBC in een verklaring aan vakblad Variety.

Hoewel de BBC begrijpt dat niet iedereen dezelfde werkwijze zou hebben gehanteerd, vindt de omroep zelf dat juist is gehandeld. “Onze berichtgeving maakte duidelijk dat dit een moeilijke tijd is voor de prinses en de rest van de koninklijke familie; we hebben altijd in acht genomen dat het een gevoelig onderwerp was en dat we daar secuur mee moesten omgaan.”

De omroep onderzocht de eigen berichtgeving na klachten. “Als onderdeel van onze analyse onderzochten we de intense speculaties in de voorgaande weken over de gezondheid van de prinses. We deden ook verslag van Catherines verzoek om privacy en gaven uitleg over de verklaring van Kensington Palace dat de prinses recht heeft op privacy met betrekking tot haar medische problemen.”

Kanker

Catherine maakte vorige maand in een door de BBC opgenomen video bekend dat ze kanker heeft. Omdat de prinses sinds een buikoperatie in januari al niet meer in het openbaar was verschenen, werd flink gespeculeerd over wat er met haar aan de hand zou zijn.

