Waylon over relatiecommotie: ‘Wij zijn de enigen die weten hoe het zit’

Tijdens de première van de film Verliefd Op Bali was er ook sprake van ’verliefd op de rode loper’. Dat gold voor Waylon en Bibi Breijman. Bibi is in verwachting van hun derde kindje.

Tijdens haar tweede zwangerschap ging Waylon vreemd. Hun relatie belandde in zwaar weer, maar de twee wisten samen de storm te overleven. En op de rode loper oogden ze verliefder dan ooit. ’Wij zijn de enigen die weten hoe het zit’, aldus de zanger over alle relatiecommotie. Volgens Bibi vindt dochter Teddy het heel leuk dat er een derde kindje komt. ’Onze jongste zoon Chester is nog te klein, die snapt er nog niets van.’

Verliefd Op Bali is de twintigste film van Johan Nijenhuis. ’Costa was de eerste en toen die klaar was, dacht ik: wat een nachtmerrie.’ De film werd echter een groot succes. ’Iedereen smult er van’, aldus Patrick Martens. Volgens Juvat Westendorp komt dat door Johan. ’Hij houdt van z’n vak. En dat straalt op alle anderen af.’ Nadja Hüpscher heeft genoten tijdens de opnamen. ’We zijn bijna zes weken op Bali geweest. Zonder gezin. Het was voor mij één groot cadeau.’

Waylon en zijn zwangere vriendin Bibi.

Nadja Hüpscher en haar man Sander met de kinderen Rein en Benjamin.

Juvat Westendorp heeft bewondering voor Johan Nijenhuis.

Peggy Vrijens komt vaak op Bali. ’Je krijgt er een heel spiritueel gevoel.’

Tamara Brinkman kust haar vriend Alex.

Anouk Maas