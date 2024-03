Martin van Waardenberg over rol in nieuwe film: ‘Ik dacht dat ik het niet kon’

In de Rotterdamse bioscoop LantarenVenster ging afgelopen week de film De Terugreis in première. Martin van Waardenberg en Leny Breederveld spelen daarin een stel waarvan de vrouw aan het dementeren is.

Voor de rol blijkt Martin uit eigen ervaring te hebben geput. ’Mijn moeder was dementerend’, vertelde hij in Humberto. ’Ze raakte heel erg van het padje, ze noemde mij Kees. Die ervaringen hielpen bij het spelen. Die tragiek kon ik wel gebruiken.’

Vooraf twijfelde Martin enorm over de rol. ’Ik dacht dat ik het niet kon, ik ben eigenlijk maar een rommelaar.’ En toen hij het script zag, bleken daar veel emoties in te zitten. ’’Hoe ga ik dat aanpakken?, vroeg ik me af. Ik begon er dus heel onzeker aan. Maar door de regie van Jelle de Jonge en het spel van Leny ben ik naar een hoger niveau getild.’

Leny Breederveld, die we ook kennen als juf Helma uit De Luizenmoeder, speelt een geweldige rol als de dementerende Maartje.

Martin van Waardenberg met zijn vrouw Ciska en dochter Floortje.

Evi Hanssen was er met haar man Kurt.

Barbara Sloesen had niet alleen haar vriend Joost meegenomen, maar ook haar opa en oma.