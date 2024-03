In beeld: literaire BN’ers op de rode loper bij Boekenbal

Door te verschijnen op het Boekenbal wist Özcan Akyol natuurlijk dat hij gevraagd zou worden naar de commotie die was ontstaan na zijn opmerkingen over een heftig filmpje met zijn voormalige goede vriend Matthijs van Nieuwkerk. En daar had hij duidelijk geen zin in.

Hij wilde geen vragen beantwoorden en liep na het poseren voor de fotografen samen met zijn vrouw Anna snel voorbij de aanwezige journalisten. En dat terwijl het toch een bijzondere dag voor hem was. Exact elf jaar geleden had hij namelijk, op datzelfde Boekenbal, Anna leren kennen. Eus had op het Boekenbal dus een eigen feestje te vieren.

Voor de Chabots werd het een heuse familieavond. Met z’n zessen waren ze er: Bart, zijn vrouw Yolanda en hun zoons Sebastiaan, Maurits, Splinter en Storm. Met z’n allen zijn ze verantwoordelijk voor het Boekenbalgeschenk, een boek met de titel Gezinsverpakking.

Eus en zijn vrouw Anna.

Saskia Noort

Familiefeestje voor de Chabots, ze waren er allemaal.

Onno Aerden en Susan Smit