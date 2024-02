Dít vonden BN’ers van nieuwe voorstelling: ‘Iedereen moet Viva La Diva! zien’

Viva La Diva! vertelt het verhaal van Florence Foster Jenkins. In het New York van de jaren veertig zal de gefortuneerde societydame gaan optreden met een klassiek zangrecital in het prestigieuze Carnegie Hall.

Het theater is uitverkocht. Er is echter één probleem: Florence zingt enorm vals! En iedereen weet dat, behalve zijzelf. Viva La Diva was in 1992 op het Edinburgh Festival Fringe te zien, daarna nooit meer. Maar nu, na ruim dertig jaar, dus wel in ons land.

Frédérique Sluyterman van Loo speelt de rol van Florence en Erik Brey die van zowel haar pianist als haar echtgenoot. Alles wordt live – en dus vals – gezongen. ’Een voorstelling die uw oren zal pijnigen’, luidt de aankondiging. Joep Onderdelinden had genoten van de voorstelling. ’Wat een ontroerende en tegelijk grappige voorstelling. Eentje die iedereen absoluut moet gaan zien.’

