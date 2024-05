Dít vond bekend Nederland van toneelstuk Masterclass

In het toneelstuk Masterclass kruipt Pia Douwes voor de tweede keer in de huid van Maria Callas, de beroemde en eigenzinnige operazangeres. In 2011 deed ze dat ook al. ’Het is fantastisch dat ik haar opnieuw tot leven mag brengen.’

Streng geeft ze een aantal leerlingen, gespeeld door Michelle van de Ven, Amy Egbers en Mark Roy Luykx, de kans te laten zien of zij het in zich hebben om aan te sluiten in de harde wereld van het artiestenbestaan. Na afloop van de première was iedereen vol lof over haar vertolking. ’Het was een fantastische voorstelling’, aldus Marijke Helwegen. ’Pia speelt Maria Callas in al haar facetten.’ Ondersteund door muziek van onder meer Verdi, Puccini en Bellini vertelt Pia het levensverhaal van Maria. Onder meer over divagedrag, foute mannen en haar grote passie voor muziek.

