BN’ers over nieuwe film Buenas Chicas: ‘Na het zien van deze film wil je naar Spanje’

Nu het voorjaarszonnetje zich steeds vaker laat zien, groeit het verlangen naar de zomer harder dan ooit. Helaas moeten we daar nog eventjes op wachten, maar gelukkig zijn er in de tussentijd genoeg films waarbij we vast kunnen wegdromen.

Zoals de gloednieuwe Nederlandse romcom Buenas Chicas, waarin drie vriendinnen op wijnreis gaan naar Spanje omdat een van hen als advocate een stuk land moet kopen voor een cliënt. ’Een feelgood romcom met een klein westerntintje. Dat is echt wat anders dan dat je in andere romantische comedy’s ziet’, aldus Juvat Westendorp in Shownieuws. Juvat speelt in de film een Spaanse wijnboer en die tongval moet natuurlijk wel een beetje geloofwaardig klinken. ’Hij heeft een Spaanse figurant op een gegeven moment gevraagd om hem spraakmemo’s te sturen’, herinnerde Thijs Boermans zich. ’Dat werkte wel echt goed.’

Juvat Westendorp: ’Na het zien van deze film wil je naar Spanje.’

Hoofdrolspeelsters Britt Scholte, Susan Radder en Noël van Kleef.

Thijs Boermans

Kaj van der Voort, hier met vriendin Moïse Trustfull, was in zijn nopjes. ’Ik hou wel van een lekkere feelgood.’