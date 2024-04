BN’ers diep onder de indruk van boek Angelique Woudenberg

Dat Angelique Woudenberg geliefd is als visagiste, bleek wel tijdens de presentatie van haar boek. Heel wat BN’ers waren daarbij van de partij.

’Meestal ga je bij haar in de stoel zitten, vraagt ze hoe het met je gaat en loop je vervolgens helemaal leeg over jezelf. Ik wil nu eindelijk wel eens weten wie zij eigenlijk is’, aldus Ruben van der Meer. Dat Angelique het verhaal over onder meer haar zware jeugd en de zelfmoord van haar zoon aan het papier heeft toevertrouwd, is de ’schuld’ van Leco van Zadelhoff. Tijdens de presentatie van zijn boek raadde hij Angelique aan haar aangrijpende verhaal ook eens op te schrijven. En dat is nu dus gebeurd. ’Ik heb er meerdere tranen om gelaten’, aldus Marieke Elsinga. ’Als je bedenkt wat zij heeft meegemaakt, stelt dat van mij niet zo veel voor’, aldus Johnny de Mol.

Leco van Zadelhoff raadde Angelique Woudenberg aan haar verhaal op te schrijven.

Katja Schuurman

Johnny de Mol en zijn echtgenote Anouk.

Heleen van Royen

Ruben van der Meer is benieuwd naar het verhaal van de visagiste.