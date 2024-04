Zo reageert Glennis Grace op vertrek Ladies of Soul

Glennis Grace sluit een terugkeer naar de Ladies of Soul niet uit. De zangeres vindt het “jammer” dat zij “momenteel” geen onderdeel meer is van de formatie. Maar “zij heeft mooie jaren gehad en kijkt met een goed gevoel terug op hun tijd samen”. Dat laat haar management dinsdag weten in een reactie op de aankondiging van het nieuwe concert van de Ladies of Soul in 2025.

Grace doet niet mee aan het concert. De vrouwengroep moest in 2022 een concertreeks afzeggen toen de zangeres in de media kwam na een geweldsincident. De overgebleven Ladies of Soul lieten dinsdag weten het “moeilijk te vinden nu door te gaan” zonder Grace. “Maar we moeten op de bühne staan met een gezond en goed gevoel.” Dat is er op dit moment niet, aldus Edsilia Rombley.

Glennis Grace richt zich op haar nieuwe single en haar concert op 6 oktober in AFAS Live, meldt haar management. De zangeres verzorgt dan een eerbetoon aan haar grote idool Whitney Houston. De kaartverkoop voor dit concert is al gestart.